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Alman medyasının 'evet' hazımsızlığı

  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 19:20
Alman medyasının 'evet' hazımsızlığı
Alman medyasının 'evet' hazımsızlığı

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan Alman medyası, Bayer Leverkusen'in referandumda 'evet' çağrısı yaptığı için Çalhanoğlu'na tepki göstermesini istedi.

Alman Die Welt gazetesi, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayınladı.

Welt haberindeküstahça ifadeler kullanarak, Çalhanoğlu'nun bir Türk olarak Erdoğan'a iyi gözükmek isteyeceğini yazdı.

Haberin devamında ise Bayer Leverkusen'in Çalhanoğlu'na tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

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