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İsrail Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

AA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 13:15
İsrail Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sefarin ve Arna köylerinde, Ram, Bedevi, Kutna, Harba Nahalin, Beyt Emr, Dura ve Hızır beldelerine baskın yapan İsrail askerleri, 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

Baskınlarda Hamas ile bağlantısı olduğu iddia edilen iki matbaada arama yapıldığı belirtildi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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