ABD'den flaş iddia: İran'ın balistik füze denemesi başarısız oldu

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'ın hafta sonu yaptığı iddia edilen balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini ve başarısız olduğunu öne sürdü.

Pentagon'dan bir yetkili, İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini teyit ettiklerini açıkladı.

"BAŞARISIZ OLDU"

Yetkili, "Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Daha önce Beyaz Saray, İran'ın balistik füze denemesini teyit ederken, Pentagon ise temkinli yaklaşmayı tercih etmişti.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İran'ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

PENTAGON: TEYİT EDİLEMEDİ

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran'ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu iddiaları şimdilik teyit edemeyeceğini belirtmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, deneme, Tahran'ın 180 kilometre doğusundaki Semnan sahasında gerçekleştirildi. "Horamşahr" adlı orta menzilli balistik füze, infilak etmeden önce 965 kilometre mesafe katetti.