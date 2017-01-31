Bağ evinde 6 gencin cesedi bulundu

Almanya'da Bavyera eyaletinin Arnstein kentinde bir bağ evinde 6 gencin cansız bedeni bulundu. Unterfranken polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuklarından haber alamayan bir baba, dün gençlerin kutlama gerçekleştirdiği kendisine ait bağ evine gidince çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 cesetle karşılaştı. Polisin cesetlerde yara izine rastlamadığı, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde durulduğu belirtildi. 18-19 yaşlarındaki gençlerin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.