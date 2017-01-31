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nde 6 gencin cesedi bulundu

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017
Bağ evinde 6 gencin cesedi bulundu
Bağ evinde 6 gencin cesedi bulundu

Almanya'da Bavyera eyaletinin Arnstein kentinde bir nde 6 gencin cansız bedeni bulundu. Unterfranken polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuklarından haber alamayan bir baba, dün gençlerin kutlama gerçekleştirdiği kendisine ait bağ evine gidince çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 cesetle karşılaştı. Polisin cesetlerde yara izine rastlamadığı, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi üzerinde durulduğu belirtildi. 18-19 yaşlarındaki gençlerin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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