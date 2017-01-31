Kuşlar filmi Houston’da gerçek oldu

ABD Houston’da bir otoyolda saldırgan davranışlar göstererek araçların üzerinden geçen yüzlerce karatavuk kuşu sürücülere dehşet yaşattı. O anın görüntüleri YouTube’da “Korku filmi ‘Kuşlar’ gerçek oldu” diye paylaşıldı

ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ın en büyük şehri Houston, geçtiğimiz hafta saldırgan kuşların yarattığı dehşete sahne oldu. Otoyolda ilerlemekte olan bir aracın içindeki kameradan çekilen görüntüler, yüzlerce kuşun tam bir kargaşa içinde uçarak trafiği aksattığını ve tehlikeli dalışlar gerçekleştirdiğini gösterdi. Bazı kuşların, yolda giden arabaların ön camlarına değme noktasına geldiği dikkat çekti. Birçok kuşun ise şeritleri ayıran bariyerlerin yanına konduğu gözlemlendi. Video paylaşım platformu YouTube'a yüklenen ve çeşitli gazetelerin internet sitesinden yayımladığı görüntülerde, kimi sürücülerin kuşlar yüzünden yavaşlamak zorunda kaldığı göze çarptı.



NEDENİNİ ÇÖZEMEDİLER

Kuşların neden böyle agresif bir tavır sergilediğine dair herhangi bir teori gündeme gelmezken, sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntüleri ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un 1963'te çektiği korku filmi 'Kuşlar'a benzetti. Sinema tarihinin en önemli klasiklerinden biri olarak gösterilen 'Kuşlar' filminde de Hitchcock, bir köye saldırarak cinayet işleyen kuşların hikayesini anlatmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'Yüzüklerin Efendisi' filmine gönderme yaparak, saldırgan kuşları filmin kötü büyücü karakteri Saruman'ın casus olarak kullandığı kuşlara benzetti.