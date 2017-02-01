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67. Film Festivali’nde Türk filmi ‘Kaygı’sı

  • Giriş Tarihi: 1.2.2017
67. Film Festivali’nde Türk filmi ‘Kaygı’sı
67. Film Festivali’nde Türk filmi ‘Kaygı’sı

Berlin 67. Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film "" ödülü için yarışacak.

Festival Direktörü Dieter Kosslick'in de katıldığı basın toplantısında 9-19 Şubat'taki festivalin programı tanıtıldı. Bu yıl yarışma bölümünde 24 filmin gösterileceği Berlinale'de 18 film "" ödülü için yarışacak. Berlinale'de dünya prömiyeri yapılacak filmler arasında "Kaygı" da bulunuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ceylan Özgün Özçelik'in yaptığı film festivalin panorama bölümünde gösterilecek.

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