67. Film Festivali’nde Türk filmi ‘Kaygı’sı

Berlin 67. Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Festival Direktörü Dieter Kosslick'in de katıldığı basın toplantısında 9-19 Şubat'taki festivalin programı tanıtıldı. Bu yıl yarışma bölümünde 24 filmin gösterileceği Berlinale'de 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak. Berlinale'de dünya prömiyeri yapılacak filmler arasında "Kaygı" da bulunuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Ceylan Özgün Özçelik'in yaptığı film festivalin panorama bölümünde gösterilecek.