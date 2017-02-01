Pentagon: PYD'ye silah yardım kararı Obama döneminde alındı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin PYD'ye yaptığı silah yardımı ile ilgili A Haber'e açıklama yaptı. Yapılan açıklamada PYD'ye yardım kararının Trump döneminde değil eski başkan Obama döneminde alındığı belirtildi.

A Haber Muhabiri Ragıp Soylu ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamada kararın seçim öncesinde alındığı ifade ederek "Aslında YPG'ye verdik demeselerde YPG'ye ulaşan zırhlı araçların kararı seçimlerden önce alınmış ancak satın alınması ve teslim edilmesi uzun sürdüğü için şu an teslim edilmiş araçlar gibi gözüküyor. Pentagon hala kesinlikle YPG'ye silah ya da zırhlı araç yardımı yapmadıklarını bu konuda bir politika değişikliği olmadığını YPG ya da YPG müttefiklerine yaptıkları yardımlarda bir artış olmadığını savunuyor. Şu anda bir biraz boşluk bulunuyor. Savunma Bakanı yeni atandı. Ulusal Güvenlik Konseyi henüz tam anlamıyla doldurulabilmiş değil. Mesela Türkiye'den kim sorumlu henüz bilmiyoruz Ulusal Güvenlik Konseyi'nde. Suriye'yle ilgilinecek kişilerin ataması daha yeni oldu. Dışişleri bakanı atanmadı. Biraz beklemek gerekecek. Amerikan yönetimin tam olarak Suriye politikasının ne olacağını anlamak için biraz beklemek gerekecek. " dedi.

ABD'de Savunma Bakanlığı'ndan flaş PYD açıklaması