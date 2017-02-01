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Amerika'ya giden uçağın burun kısmında kokain bulundu

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 01:57
Amerika'ya giden uçağın burun kısmında kokain bulundu
Amerika'ya giden uçağın burun kısmında kokain bulundu

Amerikan Hava Yolları'na ait bir uçağın burun kısmına saklanmış 200 bin dolar değerinde 14 kg kokain ele geçirildi

Kolombiya'dan ABD'nin Oklahoma eyaletine uçan Boeing 757 tipi Amerikan Havayollarına ait uçağın burun kısmında gizlenmiş 14 kilogram kokain, polis tarafından ele geçirildi.

Tulsa County şerifinden yapılan açıklamaya göre, Amerikan Havayollarına ait yolcu uçağı Kolombiya'nın Bogotá kentinden ABD'deki Miami Uluslararası Havalimanı'na bakım amaçlı iniş yaptı.

Açıklamada, Miami'deki çalışanların yoğunluğu nedeniyle uçağın Tulsa Havalimanı'na yönlendirildiği, buradaki teknisyenlerin de uçağın burun kısmında elektronik devrelerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeleri bulduğu ve derhal polis haber verdiği aktarıldı. Uyuşturucunun piyasa değerinin 200 bin dolar olduğu bildirildi.

Kokainin polis köpekleri tarafından bulunamaması amacıyla makine yağıyla sarıldığı, kaçakçılık teşebbüsünün profesyonelce organize edilmiş olmasından dolayı, uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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