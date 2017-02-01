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AA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 19:45 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 20:45
BM'den İsrail'e uyarı!
BM'den İsrail'e uyarı!

Birleşmiş Milletler, 'i işgal altındaki topraklarında Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin yeni yerleşim birimi inşa edilmesini onaylamasına ilişkin iki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha uyardı.

Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, hükümetinin Batı Şeria'daki yeni yerleşim brimi planlarının endişe verici olduğu belirtildi.

Taraflara müzakerelere tekrar dönülmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "(İsrail'i) İki devletli çözüme engel olan tek taraflı eylemlere karşı bir kez daha yoruz." ifadesi kullanıldı.

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