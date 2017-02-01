Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi kritik açıklama!

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yarın Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında ağırlıklı olarak Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının, ikili sorunların, Suriye'deki durumun, NATO içindeki işbirliğinin ve Kıbrıs sorununun ele alınacağını söyledi.

Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin özel ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Biz Almanlar ve tüm Avrupalılar için Türkiye çok önemli bir komşu ve çok önemli bir ortaktır. Biz Almanlar açısından, milyonlarca Türk kökenli insanın Almanya'da yaşaması sebebi ile de Türkiye özel ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkedir. Yani Başbakan eğer Türkiye'ye gidiyorsa, bunu bu komşu ve ortakla her iki ülkeyi ilgilendiren önemli konuları görüşmek ve bu konularda ortak çıkarlar ve çözümler aramak içindir. Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının sürdürülmesi, Suriye'deki durum, Kıbrıs sorunu, NATO içindeki işbirliği ve ikili sorunlar ele alınacaktır. Bunların hepsi görüşmeyi arama ve müzakereleri sürdürme sebebidir." diye konuştu.

15 TEMMUZ'DA HASAR GÖREN PARLAMENTO'YU GEZECEK

Başbakan Merkel'in Türkiye'de muhaliflerle de görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceğini ve 15 Temmuz darbesi sırasında hasar gören parlamento binasını da gezeceğini, diğer temaslarının ise hala son aşamaya kadar planlanmadığını kaydetti.

Türkiye'nin, kanlı bir darbe girişiminin travmasını yaşadığını, bunun bir hukuk devletinin imkanlarıyla değerlendirilmesinin ve suçluların cezalandırılmalarının doğal olduğunu ifade eden Seibert, bu değerlendirmelerin uygulama şeklinin zaman zaman uluslararası tepkilere neden olduğunu, Alman hükumetinin de son aylarda özellikle bireysel özgürlükler ve basın özgürlüğü konusunda Türkiye'de yaşanan bazı olumsuzlukları gördüğünü ve bunları sıkça dile getirdiğini, ancak tüm bu gelişmelerin Türkiye ile müzakereleri kesmek için bir neden olamayacağını söyledi.