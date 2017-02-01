Vize ambargosu siyasi krize dönüştü

ABD’de Trump’ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize ambargosu krizi büyüyor. Emri uygulamak istemeyen Adalet Bakanı Vekili görevden alındı, 200 diplomatın da istifası istendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriyeli mültecilerin ülkesine gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamesi Washington'da siyasi krize dönüştü. Kararnameyi mahkemede savunmayı reddeden Adalet Bakanı Vekili Sally Yates görevden alındı. Bakanlık çalışanlarına kararnameyi neden savunmadığına dair yazdığı mektubun basına sızmasıyla görevinden alınan Yates'in yerine vize yasağını savunacağını açıklayan Virginia Federal Savcısı Dana Boente atandı. Bu değişiklikten 2 saat sonra ise Göçmenlik ve Gümrük Direktörü Daniel Ragsdale de görevinden alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Adalet Bakanı adayı olarak gösterdiği Senatör Jeff Sessions'ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat senatörler tarafından "siyasi nedenlerle bekletildiği" kaydedildi.



Sally Yates

OBAMA GELENEĞİ BOZDU

Adalet Bakanlığı'ndaki krizin bir benzeri Dışişleri Bakanlığı'nda baş gösterdi. 200'e yakın diplomatın Trump'ın vize ambargosuna karşı çıkan birer memorandum hazırladıkları ve bunu bakanlık içinde dağıttıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Kariyer bürokratlarının bununla bir sorunu mu var? O zaman ya bu programla devam ederler ya da giderler" dedi. ABD basınına göre Beyaz Saray, söz konusu diplomatların istifa etmesini istedi. Eski ABD Başkanı Barack Obama da görevinden ayrılan başkanların görevde olan başkanı eleştirmeme geleneğini bozarak sözcüsü aracılığıyla Trump'ın politikalarını eleştirdi.



SOSYAL MEDYA KONTROL EDİLECEK

Beyaz Saray'ın, ABD'ye giden turistlerin sosyal medya paylaşımları ve telefonlarındaki kişileri güvenlik yetkilileri ile paylaşmalarını istemesini tartıştığı belirtildi. Beyaz Saray Siyasi Direktörü Stephen Miller'in bakanlıklara Trump'ın bu uygulamada kararlı olduğunu kaydettiği öğrenildi.



5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KELEPÇE

Trump yasağının son kurbanı 5 yaşındaki İran kökenli ABD vatandaşı bir çocuk oldu. Ailesiyle ABD'ye giriş yapmasına izin verilmeyen çocuk Washington'daki Dulles Havalimanı'nda 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu.





TRUMP'A DESTEK % 50'DEN FAZLA

ABD merkezli Rasmussen Reports isimli şirketin anketinde ülkedeki oy verenlerin yarısından fazlasının Trump'ın vize yasağına destek verdiği sonucu çıktı. 25 - 26 Ocak'ta telefon ile bin kişi üzerinde yapılan ankete katılanların, yüzde 57'si gerekli önlemler alınana kadar vize ambargosunu desteklediğini açıkladı. Trump'a destek vermeyenlerin oranı yüzde 33'te kalırken, yüzde 10'luk bir kesim de "kararsız" olduğunu kaydetti.