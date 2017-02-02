Amatör pokerci 1.6 milyon dolar kazandı

Avustralyalı amatör bir poker oyuncusu olan Shurane Vijayaram, Aussie Millions Poker Şampiyonası'nda 1.6 milyon dolar (6 milyon TL) kazanarak milyoner oldu. 130 dolar (490 TL) ödeyerek turnuvaya katılan poker oyuncusu, 8 günün sonunda bu parayı 1.6 milyon dolara çevirerek büyük bir başarıya imza attı. 33 yaşındaki Vijayaram bu başarıyla birlikte Aussie Millions ana turnuvasına da katılma hakkı kazandı. İnternet üzerinden de canlı olarak yayınlanan ve 30 binden fazla kişi tarafından izlenen turnuva Vijayaram'ın ilk profesyonel turnuva şampiyonluğu oldu.