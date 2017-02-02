Arap Dörtlüsü'nden İran'a çağrı!

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen ve Arap Dörtlüsü ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katıldığı toplantının ardından Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın, komşu Arap ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, İran'ın bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinde gelinen son durumun ele alındığı toplantıda, İran'ın Suriye, Lübnan ve Irak'a yaptığı müdahalelerin sebep olduğu mezhepsel sorunlar ile bunun doğurduğu istikrarsızlık ve devam eden krizlerden ötürü endişe duyulduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e silah ambargosu uygulanmasını öngören 2216 sayılı kararının İran tarafından ihlal edildiği belirtilen açıklamada, bunun, ülkedeki meşruiyetin ve krizin sonlandırılması adına sarf edilen uluslararası çabaların baltalanması anlamına geldiği vurgulandı.

Arap Dörtlüsü, Ocak 2016'da gerçekleşen Arap Birliği Konseyi toplantısında alınan karar doğrultusunda kurulmuştu.