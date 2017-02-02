Cameron’dan gazeteye baskı

İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron'ın ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandum sürecinde Daily Mail gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Paul Dacre'nin görevden alınması için girişimde bulunduğu öne sürüldü. BBC'nin haberine göre Cameron, Brexit yanlısı haberlere ağırlık veren gazetenin patronu Jonathan Rothermere'den önce Dacre'ye "hakim olmasını" istedi, daha sonra görevden alınması için baskı yaptı. Cameron'ın gazetenin patronuna başvurmadan önce de Başbakanlık Ofisi'nde Dacre ile görüştüğü aktarıldı. Daily Mail'in patronu iddiaları ne yalanladı, ne de doğruladı. Cameron tarafından "David Cameron'un gazete editörünü belirlemeye çalıştığını sanmak yanlış" açıklaması geldi. Cameron referandumdan Brexit yanlısı oy çıkınca istifa etmişti.