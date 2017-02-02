Dünyanın en yaşlı fillerinden Indra öldü

Dünyanın en yaşlı fillerinden biri kabul edilen Indra, Hindistan'ın Karnakata eyaletindeki doğal yaşam kampında öldü. BBC'de yer alan habere göre, Sakrebailu kampı yetkilileri, yaklaşık 85-90 yaşında olduğu tahmin edilen Indra'nın "akut mide zarı iltihaplanması" nedeniyle öldüğünü açıkladı. Veteriner hekimler, bir süredir hasta olan Indra'nın ocak ayı başında yemek yemeyi kestiğini ve giderek zayıflayarak güçten düştüğünü belirtti. Adını Hindu inancında tüm tanrıların kralı sayılan "Indra"dan alan fil, 1968'de yakalanarak Sakrebailu kampına getirilmişti.