Felçli hastayı hayata bağlayan cihaz

İsviçreli bilim insanları tarafından geliştirilen kask şeklindeki cihaz sayesinde, vücutlarını kontrol yeteneğine sahip olmayan kişiler de çevreleriyle iletişim kurabilecek

İsviçreli bilim insanları vücutları üzerinde kontrol yeteneğine sahip olmayan kişilerin iletişim kurması için yeni bir teknoloji geliştiriyor. Yapılan deneylerde "kilitli kalma sendromu" (CLIS) rahatsızlığı nedeniyle konuşma ve hareket etme yetilerinden mahrum olan bir erkek hastaya kızının evliliğine onay verip vermediği soruldu. Beyin dalgalarını ölçümleyen kask şeklinde bir cihaza bağlanan hastanın kendisine sorulan soruya 9 kez "Hayır" dediği tespit edildi. İsviçre'deki Wyss Center isimli sağlık kuruluşunun geliştirdiği cihazın hastaların verdiği cevabı yüzde 75 doğruluk oranıyla tespit edebildiği belirtiliyor. Deneylerden elde edilen sonuçlar sessizliğe mahkûm olmuş hastaların çevresiyle iletişim kurmasında büyük bir umut oldu. Amyotropik lateral sklerosisin (ALS) ileri aşamalarında bulunan hastaların da cihaz sayesinde çevresindeki kişilerle iletişim kurabilmesi hedefleniyor.



ALS HASTALARI İÇİN DE UMUT

Deneylere katılan 4 ALS hastasına hayat kaliteleri hakkında sorular soruldu. Hastalar cihaz sayesinde kendilerine sunulan bakım hizmetlerinin iyi olduğunu ve bu nedenle yaşamaya devam etmek istediklerini söyleyebildi. Araştırmayı yöneten Prof. Niels Birbaumer, "Bu teknolojiyi kliniklerde yaygınlaştırabilirsek, CLIS'e sahip kişilerin günlük hayatında büyük değişiklikler yaşanacak" dedi.