Mauritius’un altında kayıp kıta çıktı

Bilim adamları, doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'un bulunduğu yerde 3 milyar yıl önce bir kıta bulunduğunu belirledi. "Nature Communications" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, volkanik lav içindeki kristaller aracılığıyla deniz altında saklı kıtaya ilişkin kanıtlar keşfetti. Mauritius'ta bulunan 2.5 ila 3 milyar yıl öncesinden kalma zirkon kristalinin yüzeye volkan lavlarıyla taşındığını söyleyen araştırmacılar, kristalin yaşını kütle spektrometrisi denilen görüntüleme tekniği kullanarak tespit etti. Araştırmacılar, volkanik bir ada olan Mauritius'un altında yatan saklı kıtaya ilişkin daha fazla kanıt bulunabileceğini ifade etti.