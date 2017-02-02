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Pentagon’dan “PYD’ye zırhlı araç” itirafı

  • Giriş Tarihi: 2.2.2017
Pentagon’dan “PYD’ye zırhlı araç” itirafı
Pentagon’dan “PYD’ye zırhlı araç” itirafı

ABD'nin Suriye'de ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne gönderdiği zırhlı araçların fotoğrafları yayımlanırken, araçların teslim belgelerinde son alıcı kısmına 'Kobani' yazıldı. Araçların verilme kararı Obama döneminde alındı, teslimat Trump'ın göreve başlamasına denk geldi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorian, Pentagon'daki basın toplantısına Bağdat'tan telekonferansla katılarak, "ABD'nin verdiği zırhlı araçlardan PYD/PKK terör örgütünün de faydalanıyor olabileceğini" söyledi.