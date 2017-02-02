Vize ambargosu Yahudileri kapsamıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye giriş yasağı koyduğu 7 Müslüman ülkede doğan Yahudilerin bu karardan etkilenmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, "İsrail pasaportu ve geçerli vize sahibi yolcular, 7 ülkeden herhangi birinde doğmuş veya bu 7 ülkeden birinin vatandaşı olsalar bile söz konusu yasağa tabi tutulmayacaklardır" ifadelerine yer verildi. Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen'e uygulanan giriş yasağı dünyanın tepkisini çekmiş, ancak Trump yönetimi söz konusu kararın "bir dinin mensuplarını hedef almadığını" açıklamıştı.