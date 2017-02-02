Yemen'deki olaylar

Ebyen kentinde terör örgütü El-Kaide'nin düzenlediği bombalı saldırıda 5 asker öldü

Yemen'in Ebyen kentinde terör örgütü El-Kaide'nin düzenlediği bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Kaide militanları, Ebyen vilayetine bağlı Ahvar kentinin El-Haşa bölgesindeki askeri kontrol noktasını, ordu güçlerinin çekilmesinin ardından ele geçirdi.

Yemen hükümet güçlerinin Ağustos 2016'da kenti El-Kaide militanlarından temizlemesinin ardından 5 ay varlık göstermeyen örgüt unsurları, yeniden askeri kontrol noktalarını ele geçirmeye başladı.

Bu arada Yemen ordusundaki "Güvenlik Kordonu" ismiyle bilinen güçlere bağlı taburlar da El-Kaide militanlarının şiddetli saldırılarının ardından Ebyen'in Lavdar ilçesindeki Akd ve Yusuf dağlarından çekildi.

Öte yandan, Emsura bölgesinde El-Kaide militanları tarafından yola yerleştirilen bombanın Akd dağından çekilen askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 askerin öldüğü, bazı askerlerin de yaralandığı ifade edildi.

Ebyen'de bu yıl El-Kaide tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hükümet güçleri, geçen yıl ağustos ayında Ebyen'de kontrolü sağladığını ve kenti El-Kaide militanlarından temizlediğini duyurmuştu. Ancak militanlar emniyet noktalarına ve askeri birimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.