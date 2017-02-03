89 yaşında cerrah

Rus cerrah Levushkina, ilerleyen yaşına rağmen haftanın 4 günü hasta muayene ederek önemli ameliyatlara giriyor. 67 yıldır çalışan Levushkina: Emekli olmayı düşünmüyorum

Rusya'nın başkenti Moskova'da 89 yaşındaki cerrah Alla Ilyinichna Levushkina ilerleyen yaşına rağmen haftanın 4 günü hasta muayene ediyor. Tecrübeli çınar, önemli ameliyatlara da girmeye devam ediyor. Levushkina dünyanın yaşayan en yaşlı ameliyat gerçekleştiren doktoru olarak biliniyor.



10 BİN AMELİYAT

Güne sabah 08.00'de hastalarını ziyaret ve muayene etmekle başlayan Levushkina, saat 11.00'den itibaren ise bağlı olduğu hastaneye giderek programındaki ameliyatlara giriyor. İlerleyen yaşı itibariyle boyu 1 metre 44 santimetreye düşen tecrübeli cerrah, operasyonlar sırasında rahat hareket edebilmek için bir platform kullanıyor. 67 yıllık kariyeri boyunca 10 binden fazla cerrahi ameliyatta yer alan Levushkina, "Okuduğum bir romandan etkilenerek doktor oldum. Mayısta 90'ıncı yaşıma gireceğim, emekliliği düşünmüyorum" diyor. Hiç evlenmeyen ve 8 kedisi ile birlikte yaşayan Levushkina sosyal medyadaki paylaşımlarıyla başta ülkesinden olmak üzere dünyanın dört bir yanından takdir topluyor.