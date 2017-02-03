ABD, Yemen'de sivil kayıplar olduğunu itiraf etti!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Özel Kuvvetlerinin Yemen’in Beyda kentinde 29 Ocak’ta El-Kaide militanlarına düzenlediği baskında, "aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıpların olduğunu" kabul etti.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada söz konusu sivillerin, Yemen'de El-Kaide mensuplarının ateşi altında kalan özel kuvvet birliğine hava desteği veren ABD hava unsurlarının ateşi sonucu hayatlarını kaybettiği kaydedildi.

Kayıpların baskın esnasında ortaya çıkan karmaşadan kaynaklandığı savunulan açıklamada, "Analistler savaşçıların cesetleri ile karıştığından dolayı tespit edilemeyen başkaca sivil kayıplarının olup olmadığını araştırıyor." ifadesine yer verildi.

"SİVİL KAYIPLAR 30'UN ÜZERİNDE OLABİLİR"

Açıklamada sivil kayıplarının sayısı ile ilgili bilgi paylaşılmazken, yerel medya kaynaklarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'un üzerinde olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis ise ABD askerlerinin istihbaratı alınan militanları ortadan kaldırmak, ellerinde bulunan malzeme ve dokümanı ele geçirmek için sadece bir binaya baskın düzenlemeyi planladığını belirtti. Davis, "Yakınlardaki birçok binadan kendilerine ateş edildikten sonra hava desteği talep etmek zorunda kaldıklarını" savundu.

Sözcü ayrıca, operasyon sonucunda bir Amerikan askerinin öldüğünü, üçünün yaralandığını, bununla El-Kaide'ye ait binadan çok önemli istihbarat bilgileri elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Binanın uzun zamandır izlendiğini söyleyen Davis, operasyonun kasım ayında planlanıp önceki Başkan Barack Obama'ya sunulduğunu ancak operasyonun uygulanması için "doğru zamanın" beklendiğini söyledi.

Davis, operasyon için en uygun zaman tespit edildikten sonra konunun yeni Başkan Donald Trump yönetimine de aktarıldığı ve Beyaz Saray'dan gerekli yetkiler alınarak operasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti.