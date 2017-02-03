Avrupa’nın tutumu Trump’tan daha beter

Trump’ın vize ambargosunu eleştiren Avrupa ülkelerinin aslında sığınmacı karneleri hiç de parlak değil. Birçok AB ülkesi sınırlarını tamamen kapatırken, geçen yıl 11 bin sığınmacıyı da sınır dışı etti

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve üye devletlerin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine getirdiği vize yasağını sert bir şekilde eleştirse de, kendi uygulamaları Avrupa'nın kapılarının sığınmacılara kapalı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Sığınmacı almakta ağır hareket eden AB ülkeleri 2016'da 11 bin sığınmacıyı sınır dışı etti. İşte bazı Avrupa ülkelerinde durum:



YUNANİSTAN: Suriyeli Nurşan bebek, daha iyi bir gelecek için gittikleri Avrupa topraklarında hastalanarak öldü. Nurşan'la beraber son bir hafta içinde ağır kış şartlarının etkisindeki Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Nurşan bebeğin defnedildiği saatlerde, Brüksel'de Schengen'in 3 ay daha askıya alınması onaylanıyor, "sığınmacılar gelmesin" diye Libya ile zirve planlanıyor ve AP'de Trump'ın aldığı "vize yasağı" tartışılıyordu. Şu anda Yunan adalarında, 60 bin civarında sığınmacı bulunuyor. BM'ye göre, kamplardaki sığınmacılar, "acınası" şartlar içinde yaşıyor.

AVUSTURYA: AB ülkeleri, Yunanistan'daki sığınmacıları alma sözünü tutmuyor. Sık sık ırkçı söylemlerle gündeme gelen Avusturya ise,kapılarından hiç kimseyi sokmadı.

MACARİSTAN: Trump'a karşı üst perdeden konuşan AB, üyesi Macaristan'ın Sırbistan ile olan sınırına duvar örmesini "ulusal bir sorun" olarak niteledi. AB Yüksek Temsilci Mogherini, Trump'a söylediği "Biz duvarlar yıkılırken kutlama yaparız." sözünü, Macaristan'a söyleyemedi. Brüksel, duvar inşasını protesto eden Suriyeli bir sığınmacıya, 10 yıl hapis cezası verilmesi karşısında sessiz kaldı.

BELÇİKA: Yunanistan, Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'in AB İçişleri Bakanları toplantısında "Mültecileri denize dökün, boğulurlarsa boğulsunlar." dediğini iddia etti. Aynı bakan mahkeme kararlarına rağmen Suriyeli bir aileye vize vermedi.

FRANSA: Fransa'da Calais'deki kampta kalan sığınmacılar polis müdahalesiyle diğer kamplara taşındı.

İTALYA: İtalya'da parmak izi alınması sırasında polisin, sığınmacılara işkence ettiği insan hakları kuruluşlarının raporlarına yansıdı.

HOLLANDA: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, seçim kampanyası sırasında şiddete bulaşmayan ancak dini gerekçelerle kadın eli sıkmayan Müslüman erkeklere yönelik "Ya normal davranın ya da gidin" diye seslendi.