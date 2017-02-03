‘Herkül’ eldiveni

Portekiz’de icat edilen bir eldiven, 40 kilogramlık yükü ele ağırlık bindirmeden çok rahatlıkla kaldıracak güç veriyor

Portekiz merkezli bir firma, kullanan kişiye 40 kilogramlık yükü ele ağırlık bindirmeden rahatlıkla kaldıracak bir eldiven icat ettiğini duyurdu. Eldivenler sayesinde, özellikle artrit ve felç geçirenlerin tutuş kabiliyetleri önemli miktarda artacak. Nuada isimli firmanın kurucusu Filipe Quinaz, ürünün özellikle yaşlıların yaşam kalitesini artıracağını söyledi. Eldivenlerin içinde bulunan ve ölçüm yapabilen alıcılar sayesinde takan kişinin nabzını da takip ettiğini belirten Quinaz "Portekiz ve ABD ordusu da irtibata geçti. Bu teknolojiyle çok ilgilendiler" dedi. Dövüş sporlarıyla ilgilendiğini ve antrenman sırasında parmağını kırdıktan sonra böyle bir eldiven üzerinde çalışma fikrine kapıldığını anlatan Quinaz "Bu tecrübem bana, özellikle yaşlı kişilerin ellerindeki sorunlar yüzünden nasıl acı çektiklerini öğretti" dedi. Genç mucit Filipe Quinaz, eldivenlerin aynı zamanda ağır ve ellerin kullanıldığı işlerde de faydalı olabileceğini söyleyerek "Nuada eldivenleri, bir bileklik ve o bilekliğe bağlanmış bir eldivenden ibaret. Bu eldivenler, nesneleri kavrarken elinizin kasılmasını engelliyor. Bileklik, ekstra kol kası görevi görüyor" ifadelerini kullandı.