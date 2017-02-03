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Putin 16 generali görevden aldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 10:38
Putin 16 generali görevden aldı
Putin 16 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generali görevden aldı.

Hükümete ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor.

Putin'in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım'ın Savcısı görevine atandılar.