Trump, PYD/PKK'lı Rakka planını rafa kaldırdı

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın PYD/PKK’yı kullanarak Rakka’yı DEAŞ’tan geri almak üzere terör örgütüne silah verilmesini de içeren bir planı yeni Başkan Donald Trump’a sunduğu, yeni yönetimin de planı "zayıf ve eksik bulduğu" gerekçesiyle planı rafa kaldırdığı öne sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan makalede, Obama'nın dış politika danışmanlarının, PYD/PKK terör örgütüne silah verilmesi konusunda ikna oldukları ve Obama koltuğu devretmeden hemen önce süreci başlatma niyetinden bahsedildi.

Gazeteye göre Trump'ın ekibi de konuya müdahil olmak isteyince Obama ulusal güvenlik danışmalarına 17 Ocak'ta, içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmek için konuşma notlarının da olduğu bir raporla konuyu Trump'a tavsiye etmeleri talimatını verdi.

- "Yetersiz" bulup rafa kaldırdılar

Bununla birlikte Trump yönetiminin planı devreye sokmak yerine "yetersiz" bulduğu ve rafa kaldırdığı kaydedildi. Gazeteye göre Trump yönetimi Obama'nın planını, "oldukça marjinal" ve "riskten kaçınan" bir plan olarak değerlendirdi ve "başarısız olmasının neredeyse kesin olduğu" sonucuna vardı.

Makalede, Trump yönetiminden bir yetkilinin, "Bize bilgiyi sağladılar, ancak içerisinde devasa tutarsızlıklar gördük. Kifayetsiz memur işi idi." ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte Obama yönetiminin Suriye politikasını yürüten ekibin, Trump'ın ekibinin "bölgedeki karmaşıklığı anlamadığını ve çok kısa bir süre içinde farkına varacağını" düşündüğü belirtildi.

Trump kampanyası boyunca ve seçimi kazandıktan hemen sonra DEAŞ'ı hızlı yok edecek adımlar atacağını vaat ediyordu.

Görevi devraldıktan çok kısa bir süre içerisinde Trump, Pentagon'a "DEAŞ'la mücadele konusunda 30 gün içerisinde genel bir inceleme yapmasını ve gerekli ek seçenekleri sunmasını" talep etti.

Trump'ın Savunma Bakanı olarak atadığı James Mattis, DEAŞ'la mücadeleyi hızlandırmak üzere birçok potansiyel seçeneği hazırladıklarını ve önümüzdeki haftalarda bir yol haritası belirleyeceklerini teyit etti.

- Rakka operasyonu Obama yönetimini böldü

Makalede, Obama yönetimi kendi içerisinde ABD askerlerinin sahaya sürülmesi seçeneğini devreden çıkardığı için Pentagon'un Suriye'de DEAŞ'a karşı acele bir şekilde yerel ortaklar aramaya başladığı ve PYD/PKK'nın öne çıktığı öne sürüldü.

Geçen yılın eylül ayına kadar Obama yönetimi ile Ankara arasında PKK'nın Suriye'deki kollarına verilen desteğin gerginliğe sebep olduğunu ifade eden makale, Rakka'yı kuşatmak konusunda ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in PYD/YPG militanlarına silah verilmesini talep ettiğini savundu.

Bu önerinin Obama yönetimini böldüğü belirtilirken, ABD eski Savunma Bakanı Ashton Carter'in PYD/PKK'ya silah verilmesi önerisine destek olduğu, diğer birçok danışmanın ise "Ankara ile Washington arasındaki ipleri gereceği kaygısıyla" destek vermediği kaydedildi.

Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın bu konuya en şüpheli yaklaşanların başında geldiğini öne süren gazete, ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise Türkiye'nin Rakka operasyonuna destek verip vermeyeceği konusunda emin olmak için değerlendirmeler yaptığını belirtti.

Trump'ın görevi devralmasından 10 gün önce Beyaz Saray'da Obama kabinesinin konuyu masaya yatırdığı, toplantı sonrasında Rice'ın konuyu Trump'ın mevcut Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e danıştığı ve Flynn'in "planı desteklememesi" tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

- "Türkiye ile ilgili strateji yoktu"

Trump yönetiminden bir yetkili, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Obama yönetimin PYD/PKK unsurlarına eğitim ve ekipman desteği verme planı hazırladığını, ancak bu planın içerisinde kaç Amerikan askerinin görev alacağı, eğitimin nerede yer alacağı gibi konularda çalışma yapılmadığını ifade etti.

Ayrıca planda Ruslarla nasıl bir işbirliği yapılacağı ve Türkiye ile ilgili hiçbir stratejinin olmadığını dile getiren yetkili, "Bizi en çok kaygılandıran nokta ise bir B planının olmamasıydı." dedi.

Makalede, Obama yönetimin de bu eksikliklerin farkında olduğu ve bu nedenden dolayı planı devreye sokmak üzere yetki vermeyi geciktirdiği iddia edildi.

Ancak hafta başında PYD/PKK'nın ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) zırhlı araç verildi ve Pentagon söz konusu araçların teslimatının Obama tarafından onaylandığını açıkladı.

ABD yetkilileri her ne kadar bu araçların ve tedarik edilen mühimmatın sadece SDG'nin Arap kısmına verildiğini iddia etse de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Dorrian, "PYD/PKK unsurları ile Arap unsurlar birlikte savaştığı için PYD/PKK militanlarının da o araçlardan faydalanabileceğini" ifade etmişti.

Trump yönetimi halihazırda PYD/PKK'ya yönelik bir tavır ortaya koymuş değil, ancak önümüzdeki haftalarda bu konunun netleşmesi bekleniyor.