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111 yıllık yaşamın sırrını açıkladı

  • Giriş Tarihi: 4.2.2017
111 yıllık yaşamın sırrını açıkladı
111 yıllık yaşamın sırrını açıkladı

Azerbaycan'da yaşayan 111 yaşındaki adlı nine, ın sırrını hayatında hiç dedikodu yapmamasına bağladı. Azeri nine şu tavsiyelerde bulundu: "Uzun ömürlü hayatın sırrı şunlar: Sigara içmemek, alkol almamak, dedikodu yapmamak lazım. Başkaları hakkında dedikodu yapmadım. Başkalarını kıskanmayın. Kendiniz ve çocuklarınız için yaşayın." Azeri basınına göre, 1905'te doğan Ahundova, Çarlık Rusyası, 1917 Bolşevik Devrimi, SSCB ve Azerbaycan'daki olaylara tanıklık etti. Lenkeran'da yaşayan Azeri ninenin 10 çocuğu, 72 de torunu var.

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