ABD'den İran açıklaması

İran'ın, ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Tahran'ın balistik füze denemesiyle ilgili ABD yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararına atıf yaparak, "İran'ın, ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in, İran'ın balistik füze denemesiyle ilgili yeni değerlendirmesi paylaşıldı.

Önceki gün İran'la ilgili çok sert ifadeler kullanarak, "Bugün itibarıyla İran'ı resmen uyarıyoruz." diyen Flynn, bugünkü yeni açıklamasıyla, Tahran'a yönelik yaptırımlara vurgu yaptı.

ABD'nin İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle 13 kişi ile 12 firmaya yeni yaptırım kararı aldığını hatırlatan Flynn, "İran, bugün dünyada terörizme en fazla destek veren ülkedir." ifadelerini kullandı.

"İRAN, ORTADOĞUYU İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR"

Tahran yönetimini, "Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran şiddet içeren eylemlere destek vermek ve bunların içinde yer almakla" suçlayan Flynn, İran'la nükleer anlaşmaya imza atan Barack Obama yönetimini de eleştirdi.

Açıklamada, "İran'ın üst düzey yetkilileri, ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit etmeye devam ediyor." vurgusunu yapan Flynn, uluslararası toplumun İran'ın eylemlerine "fazla müsamahakar" olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) toplanıp, bir kınama kararı almasının yetersiz olduğunu belirten Flynn, "Trump yönetimi, İran'ın çıkarlarımızı tehdit eden provokasyonlarını artık tolere etmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Flynn, açıklamasında "İran'ın ABD'ye ve uluslararası topluma karşı düşmanca ve savaşçı eylemlerine göz yumma günleri artık geride kaldı." ifadesine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle, 13 şahıs ve 12 firma hakkında yeni yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Kampanya döneminde de İran'la nükleer anlaşmayı sıkça eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki sözlerinde İran'ı birkaç kez "uyarmış", son olarak Tahran'a karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirmişti.

Tahran yönetimi ise ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ilgili anlaşmalara aykırı olduğunu iddia ediyor.