Beyaz Saray’dan Federal yargıçın vize yasağını durdurmasına tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Adalet Bakanlığının mümkün olan en kısa sürede 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getiren kararnameyi tekrar uygulamaya çalışacağını belirtti

Beyaz Saray, ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargıcın, Başkan Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, yazılı bir açıklama yaparak federal yargıç James Robart'ın kararını eleştirdi.

ABD Adalet Bakanlığının "mümkün olan en kısa sürede" Başkan Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Spicer, açıklamada, "Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var." ifadesine yer verdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Yargıç Robart'ın, 27 Ocak Cuma günü Trump'ın imzaladığı kararname kapsamındaki vize yasağını durduran kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.



