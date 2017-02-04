X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ye geliyor!

AA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 18:32 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 19:47
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor!
Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'ye geliyor!

Mulatu Teshome , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın davetine icabetle 6-10 Şubat tarihinde 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Mulatu Teshome , 7 Şubat'ta ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, resmi temaslarının yanı sıra Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de katılacak.

BENZER HABERLER