Kulak deliğine yılan kaçtı!

ABD’de yaşanan akıl almaz olayda; evinde beslediği yılan kulak deliğine sıkışan genç kız, cerrahi müdahale ile kurtuldu

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Ashley Glawe, evinde beslediği "Bart" isimli yılanı kulak deliğine sıkışınca soluğu hastanede aldı. Glawe'in Facebook'ta yayımladığı fotoğrafın altına düştüğü nota göre, yılan kulağındaki geniş deliğe sığmaya çalıştı ve bunu kısa bir sürede başarıyla gerçekleştirdi. Glawe, Facebook'taki notunda "Bart'ı elimde tutuyordum. Kulağımdaki deliği görünce ani bir hamleyle oraya girdi.



O KADAR HIZLI OLDU Kİ

Ancak bu işi o kadar kısa bir sürede ve hızla gerçekleştirdi ki, onu durduramadım. İster inanın, ister inanmayın ama şu anda bir hastanenin acilinde Bart'ın kulağımdan çıkarılması için bekliyorum. Çünkü kulak deliğim mahvoldu" yazdı.



İNANILMASI GÜÇ

Fotoğraf, Facebook'ta 32 binden fazla kez paylaşılırken, pek çok kişi bu görüntüyü garip bulduğunu ifade ederek Glawe'in hikâyesine inanmakta güçlük çekti. Bir Facebook kullanıcısı fotoğrafın altına, "Yılanın bir şekilde aniden kulağına girdiği hikayesi anlaşılabilir değil. Belki de Glawe, böyle garip bir selfie çekmek istediği için bu hikayeyi uydurdu" yorumunda bulundu. Kulağındaki yılan yaşadığı Portland kentindeki bir hastanede çıkarılan Glawe ise bu yorumlara itiraz ederek bir arkadaşının tüm olanlara şahit olduğunu söyledi.