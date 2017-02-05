106’sında nişanlandı

Brezilya’da, 106 yaşında nişan yapan Valdemira Rodrigues de Oliveira, en yaşlı nişanlı rekorunu kırdı

Brezilya'nın güneydoğusundaki Pirassununga kentindeki bir huzurevinde yaşayan 106 yaşındaki Valdemira Rodrigues de Oliveira isimli kadın ile 66 yaşındaki sevgilisi Aparecido Dias Jacob ile nişanlandı. Huzurevinde düzenlenen nişan töreninin ardından Oliveira, 'dünyanın en yaşlı nişanlısı' unvanının da sahibi oldu. Doktorların "Kendi hayatlarını idame ettiremezler" tavsiyesi üzerine evlenmelerine onay verilmeyen çiftin hayatlarına ayrı odalarda devam edecekleri belirtildi. Üç yıldır sevgili olduklarını anlatan Oliveira nişanlısı için "O olmadan yaşayamam" diyor.





Aparecido Dias Jacob, nişanlısından 40 yaş daha genç...