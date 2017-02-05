Cinayetten 19 yıl sonra DNA’dan robot resim çizildi

19 yıl önce Kanada’da bir mağaza çalışanını öldürüp kaçan katilin robot resmi gelişen teknolojik imkânlar sayesinde çizilebildi. Katilin kimliği eldiven ve ceketindeki tırnak altı DNA’sından ortaya çıktı

Kanada polisi, yaklaşık 20 yıl önce Greater Sudbury şehrinde gerçekleşen bir cinayeti işleyen kişiyi bulabilmek için olay yerinde bulunan DNA örnekleriyle, son teknoloji imkanlarını bir araya getirdi. ABD merkezli Parabon NanoLabs adlı firmayla irtibat kuran Kanadalı yetkililer, 20 yıldır kaçak olan katilin tahmini robot resmini yayımladı.



EN ÇOK DEDEKTİF SEVİNDİ

27 Ocak 1998'de, yetişkinlere yönelik bir video mağazasında çalışan 23 yaşındaki Renee Sweeney'i öldürdükten sonra kaçan ancak sadece iki görgü tanığı tarafından arkadan görülen katilin yüzü aydınlandı. Kanada polisi, katile ait olduğu düşünülen bir eldiven ve bir ceketteki DNA örneklerini ABD'nin Virginia eyaletindeki Parabon NanoLabs'e gönderdi. Genellikle cesetleri tanınmayacak halde olan kişilerin yüzlerini dijital ortamda yeniden yapılandıran Parabon NanoLabs çalışanları, bu DNA örneklerinden yola çıkarak bilgisayarlara katilin eşkalini çizdirdi. Şimdiye kadar bin 800 şüpheliyi inceleyen ancak hiçbiri hakkında yeterli delile ulaşamayan polis, Parabon NanoLabs'in çizdirdiği robot resmi halka dağıttı. Kuzey Avrupa kökenli olduğu bilgisine ulaşılan adamın 25 yaşındaki halinin tahmini resminde, katilin açık renk tenli, renkli gözlü, açık sarı renk saçlı ve hafif çilli olduğu tarifi de yer aldı. Yetkililer, söz konusu resmin tahminlere dayandığını, bir kişinin fiziksel görünümünün alkolsigara kullanımı, beslenme biçimi ve yılların getirdiği çevresel faktörlere bağlı olduğu uyarısında bulundu. Cinayet dosyası üzerinde 19 yıldır çalışan dedektif Robert Weston "Emekli olmadan önce katilin yakalandığını görmek için sabırsızlanıyorum" diyor.