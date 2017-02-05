Endonezya’da yanardağ son 24 saatte 7 kez patladı!

Endonezya’da Sinabung Yanardağı son 24 saat içinde 7 kez patladı.

Endonezya'nın batısındaki Sinabung Yanardağı son 24 saat içinde 7 kez patladı. Yanardağ bilimi yetkilisi Arif Cahyo, patlamaların gece yarısında dün TSİ 19.00 ile bugün 13.00 saatleri arasında gerçekleştiğini söyledi. Cahyo, volkanik küllerin rüzgarlarla Berastagi kasabasına kadar geldiğini sözlerine ekledi.

Berastagi kasabasındaki yetkililer ise bölgeyi ziyarete gelen turistlere maskelerini ve koruyucu gözlüklerini kullanmaları uyarısında bulunduğunu dile getirdi.

Volkanik faaliyetlerin artması üzerine bölgede alarm seviyesi yükseltildi. 7 kilometre yarıçapındaki alan ziyaretçilere kapatıldı. Yanardağın, 5 bin metreye kadar küllerini fırlattığı aktarıldı.



Sinabung Yanardağı'nda 2013 yılının Eylül ayından bu yana patlamalar meydana geliyor.