Yargı savaşı kızıştı

ABD’de federal yargıç, Trump’ın vize yasağının ülke genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi. İç Güvenlik Bakanlığı da vize yasağını öngören kararnameyi tamamen askıya aldı. Beyaz Saray ise yasağın en kısa sürede yeniden uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamesine yargı 'dur' dedi. Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan Federal Yargıç James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Yargıç Robart'ın kararını sözlü olarak verdiği, kararın yazılı olarak da kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi. Eski Başkan George W. Bush döneminde atanan federal yargıç Robart'ın yazılı kararının Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından bakanlığın gerekli incelemeyi yapacağı kaydedildi. Bu kararın ardından ABD'deki gümrük görevlileri, bir haftadır ABD'ye gelen uçaklara bindirilmeleri yasaklanan 7 ülkeden yolcuların tekrardan uçaklara biniş yapabileceğini duyurdu. Yargıç Robart'ın kararına binaen ABD İç Güvenlik Bakanlığı da vize yasağını öngören Başkanlık Kararnamesi'nin tamamen askıya aldığını duyurdu.

TRUMP'TAN TEPKİ: GÜLÜNÇ KARAR

Trump'ın yargıca tepkisi gecikmedi. Trump, Twitter hesabından "Bu sözde yargıcın görüşü, ülkemizde yasaların uygulanmasını olanaksız kılıyor. Gülünç bir karar ve tersine çevrilecek" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Adalet Bakanlığı'nın "mümkün olan en kısa sürede" Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirtti. Spicer, "Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var" ifadesine yer verdi.



İSTANBUL'DAN AYRILDILAR

ABD'de yasağın geçici olarak durdurulmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda bir aksaklık yaşanmadı. Suriye, İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somalili yolculara Atatürk Havalimanı'ndan ABD seferlerinde uygulanan giriş yasağı kaldırıldı. İstanbul'dan Los Angeles'a uçamayınca gözyaşı döken Suriyeli Nail Zain de ABD'ye gitti.





"İRAN, TERÖRÜ EN ÇOK DESTEKLEYEN ÜLKE"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Japonya'ya yaptığı ziyarette İran'ın Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke olduğunu savundu. ABD'nin İran'ın eylemlerini görmezden gelemeyeceğini dile getiren Mattis ancak Washington yönetiminin buna Ortadoğu'daki askerlerini artırarak cevap vermeyi planlamadığını sözlerine ekledi.