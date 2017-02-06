AB ve ABD'li yetkililer bir araya gelecek!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu hafta Washington'ı ziyaret ederek, ABD'li yetkililerle, aralarında Ortadoğu, Ukrayna'nın da olduğu konuları görüşecek.

Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Washington ziyaretinin ardından gelecek hafta da Brüksel'de ABD'li yetkililer ile bir araya geleceğini kaydeden Mogherini, temaslarının amacının, beraber çalışabilecek şekilde (iki tarafın) çıkar ve görüşlerinin nerede yakınlaştığını görmek olduğunu söyledi.

Ele alınacak birçok konu olduğunu belirten Mogherini, bunlar arasında Ortadoğu, Ukrayna ve iklim değişikliğini saydı. Programın hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan AB yetkilisi, görüşeceği isimler arasında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı da olan Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin yer aldığını ifade etti.

Mogherini'nin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Savunma Bakanı Jim Mattis'le de görüşmesi bekleniyor.