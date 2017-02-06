BAE'de petrol tankeri kayalara çarptı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinin kayalara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.

BAE Şarika Emirliği Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, El-Hamriyye sahilde bir petrol tankerinin olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle dalgakırandaki kayalara çarpması ve bir kısmının batması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Şarika Emniyet Müdürlüğünde Yüzbaşı Ali Seyf en-Nedas ise polis ekiplerinin, gemideki 5 kişiyi kurtardığını, 2'sinin hafif yaralı olduğunu, yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Nedas, mürettebattan Hindistan uyruklu 12 kişinin kaybolduğunu, arama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.