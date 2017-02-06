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bırakıp kaçtı!

  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 13:40 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 13:58
DEAŞ bırakıp kaçtı!
DEAŞ bırakıp kaçtı!

'da terör örgütünün kamp olarak kullandığı yerde çok sayıda roket, kamyon ve tüneller bulundu. 'ın kent sakinlerine gönderdiği elektrik ve gaz faturaları da fotoğraflandı.

Musul'da terör örgütünün kamp olarak kullandığı yerde çok sayıda roket, kamyon ve tüneller bulundu. DEAŞ'ın kent sakinlerine gönderdiği elektrik ve gaz faturaları da fotoğraflandı.

Musul'un doğu yakasından temizlenen terör örgütü DEAŞ, silahları ve kamyonlarını alamadan batıya kaçtı. Terör örgütünün eğitim kampı olarak kullandığı üs ortaya çıkarıldı. Üste bulunan çok sayıda tünel, kum dolu çuvallarla güçlendirilmiş ve birbiriyle bağlantılı.

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