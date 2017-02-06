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Fransız ler silahlarını çaldırdı!

  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 07:29 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 07:33
Fransız askerler silahlarını çaldırdı!
Fransız askerler silahlarını çaldırdı!

Başkent 'te gerçekleşen kanlı terör saldırılarından sonra OHAL durumunun geçerli olduğu 'da iki kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı.

Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü saldırılarının ardından Olağanüstü Hal ile yönetilen 'da ilginç bir olay yaşandı.

Özel Kuvvetler'e bağlı çalışan iki , kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı.

Olayın geçtiğimiz perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki La Vespilliere bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Hırsızlığın gerçekleştiği sırada, askerlerin kahvaltı yapmak için silahlarını araçta bıraktıkları belirtildi.

Arabanın üzerinde ordu veya polise ait herhangi bir logo bulunmadığı, hırsızların aracın camını kırarak silahları ve bir miktar mermiyi çaldığı ifade edildi.

Fransız polisi, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan helikopter destekli operasyonda hırsızların aracı ele geçirilirken, silahlar ve hırsızlar henüz bulunamadı.

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