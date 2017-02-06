Katolik rahiplere cinsel istismar suçlaması

Avustralya’daki Katolik kiliselerde çocuklara yönelik cinsel tacizleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu, 1950-2015 yıllarında ülke genelinde Katolik kiliselerde görev yapan rahiplerin yüzde 7’sini, çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçladı.

Katolik kiliselerde 1950-2015 yıllarında çocuklara yönelik cinsel taciz olaylarının ortaya çıkması üzerine geçen yıl "Çocuk Cinsel İstismarına Kurumsal Cevaplar" adıyla kurulan Kraliyet Komisyonu, elde ettiği ilk bulguları açıkladı.

Komisyon için çalışan avukat Gail Furness, Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde Katolik kiliselerde görevli rahiplerden yüzde 7'sinin çocuklara cinsel istismarda bulunduğuna dair bulgulara rastladıklarını açıkladı.

İstismara uğrayan kurbanların hikayelerinin ''üzücü bir şekilde benzer'' olduğunu söyleyen Furness, ''Çocuklar göz ardı edildi veya daha kötüsü cezalandırıldı.

İddialar araştırılmadı. Rahipler ve din adamları taşındı ve taşındıkları yeni cemaatler ve topluluklar onların geçmişi hakkında bir şey bilmiyorlardı.'' dedi.

1980-2015 yıllarında 4 bin 444 çocuğun cinsel istismara uğradığına işaret eden Furness, taciz vakalarının ortaya çıkmasının yaklaşık 33 yıl sürdüğünü belirtti. Furness, tacize uğradığı belirlenen 4 bin 444 çocuktan kızların yaş ortalamasının 10,5, erkek çocuklarının ise 11,5 olduğu kaydetti.

Komisyon raporu, en kötü muamelenin, savunmasız çocukların bulunduğu okulları ve evleri işleten "abiler" tarafından yapıldığını gösterdi.

Komisyon, mart ayında Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in itiraflarıyla ortaya çıkan çocuk tacizlerini araştırmak üzere kurulmuştu.