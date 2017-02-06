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için düğmeye bastı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 10:16
Kırgızistan FETÖ için düğmeye bastı!
Kırgızistan FETÖ için düğmeye bastı!

’da 'ye ait ların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda, 'ye ait ların kapatılmayacağını ancak isminin değiştirileceğini ifade ederek, eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalar yapılacağını söylemişti.

OKULLAR NASIL KAPATILACAK?

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı ofisin tarafından düzenlenen yılsonu değerlendirme basın toplantısında gündeme gelen FETÖ'ye okulların kapatılması konusu şekillenmeye başladı. Bu kapsamda okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı.

KIRGIZİSTAN'DA KAÇ TANE FETÖ OKULU VAR?

Hali hazırda "Sebat Okulları" ismi altında faaliyet gösteren FETÖ'ye ait okullar, 22 lise 1 üniversite olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu okullarda ise bin 243 öğrenci eğitim görüyor.

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