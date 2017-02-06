NYT dev operasyonu böyle duyurdu: Bu Türkiye'nin DEAŞ'a son salvosu

Türkiye'de terörle mücadele çerçevesinde hafta sonunda gerçekleştirilen operasyonlar, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın da dikkatini çekti. "Türkiye, DEAŞ'a karşı büyük çaptaki baskınlarda yüzlerce kişi göz altına alındı" diyen gazeteye göre, operasyonlar, "Türk polisinin strateji değişikliği" olarak değerlendiriliyor.

New York Times, "Pazar günü ülkenin topraklarında şimdiye kadarki en büyük operasyonlardan birinde Türk polisinin bir dizi koordine baskınlar sırasında DEAŞ elemanları olmalarından şüphelenen yüzlerce kişi gözaltına alındı" sözleriyle girdiği İstanbul başlıklı haberinde 700'ye yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisi aktardı.

Operasyonun, "geçen yaz olan başarısız darbeyi desteklemekle suçlananlar ve ülkenin siyasi muhalefet üyelerine yönelik baskınlardan farklıydı" görüşlerinin dile getirildiği haberde "Pazar baskınları, Türkiye'nin DEAŞ'a son salvosu" yorumu da yapıldı.

TSK'nın El Bab harekatına dikkat çekerken "Türk Ordusu artık Suriye'nin kuzeyinde grupla doğrudan bir ihtilaf içinde" diyen gazete, "Türkiye, 2014 yılından bu yana DEAŞ'ın bir çok saldırısına maruz kaldı" dedi ve sonra örgüt tarafından Türkiye'de düzenlenen kanlı saldırılara ilişkin bilgileri aktardı.

NYT, hafta sonunda Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonunların çok sayıda ili kapsadığına işaret ederken bir uzmanın "harekatın, Türk polisinin bir strateji değişikliğini oluşturduğu" değerlendirmesine de yer verdi.