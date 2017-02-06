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'dan, 'li nin hakkındaki sözlerine tepki!

DHA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 19:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 20:05
Rusya'dan, ABD'li gazetecinin Putin hakkındaki sözlerine tepki!
Rusya'dan, ABD'li gazetecinin Putin hakkındaki sözlerine tepki!

Rus hükümeti, 'deki Fox News kanalı sunucularından olan -yazar Bill O'Reilly'nin, Amerikan Başkanı 'la yaptığı röportaj sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı dilemesini istedi.

Fox News sunucusu Bill O'Reill, 'a neden Rus mevkidaşına saygı duyduğunu sorarken, 'i bir katil olarak tanımlamıştı. O'Reill, Putin'i kimlerin öldürülmesinden sorumlu tuttuğuyla ilgili yorum yapmamıştı.

Sarf edilen sözlerin "kabul edilemez, hakaret dolu" olduğunu savunan sözcüsü Dimitri Peskov, basın mensuplarına "Böylesi saygın bir televizyon şirketinden bu konuda dilenmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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