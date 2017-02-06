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'de için yeniden toplandılar

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 10:24
Suriye'de ateşkes için yeniden toplandılar
Suriye'de ateşkes için yeniden toplandılar

Türkiye, Rusya ve İran, 'de in güçlendirilmesini sağlayacak ortak mekanizma üzerinde çalışmalara başladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uzmanların Suriye’deki ateşkesin uygulanmasını ele alacaklarını ifade ederek, “Toplantılara ilk kez Ürdün’den temsilcinin katılması bekleniyor” dedi.

'de in ele alındığı Zirvesi başladı. Türkiye, Rusya ve İran, 23-24 Ocak'ta gerçekleştirilen zirvenin ardından Suriye'deki ateşkesi ele almak adına bir kez daha masaya oturdu.

BM TEMSİLCİLERİ ASTANA'DA

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, İran, Rusya ve BM temsilcilerinin 'ın başkenti Astana'da lere başladığını duyurdu.

TOPLANTIDA ÜRDÜN SÜRPRİZİ

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, uzmanların Suriye'deki ateşkesin uygulanmasını ele alacaklarını ifade ederek, "Toplantılara ilk kez Ürdün'den temsilcinin katılması bekleniyor" dedi. Sözcü, görüşmede ateşkesin uygulanması, Suriye'deki silahlı muhaliflerin ateşkese ilişkin önerilerin tartışılması ve nasıl uygulanabileceği konularının ele alınacağını aktardı.

Astana'da yapılan ilk görüşmelerin ardından yayınlanan ortak bildiride Türkiye, İran ve Rusya'nın üçlü mekanizma kurmasına karar verilmişti.

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