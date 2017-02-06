Temyizden Trump’a ret

Trump’la ABD yargısı arasındaki savaş kızışıyor. Trump’ın, 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağını tekrar yürürlüğe sokmak istemesi temyiz mahkemesi tarafından reddedildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına uyguladığı vize yasağı yüzünden ABD yargısıyla mücadelesi devam ediyor. Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart'ın aldığı yasağı durdurma kararına karşı temyize giden Trump'ın talebi reddedildi. San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9'uncu Dairesi, vize yasağını durduran kararı yerinde bularak, Trump yönetiminin yasağı yeniden yürürlüğe sokma isteğini reddetti. Kararın tekrar yürürlüğe girmemesi sayesinde, seyahat kısıtlamasına maruz bırakılan Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali vatandaşları ABD seyahatlerini gerçekleştirmeyi sürdürdü. Trump'ın kararının tekrar uygulanabileceğinden endişe eden gönüllü avukatlar ve insan hakları dernekleri, sözkonusu ülkelerin vatandaşlarına "ABD'ye gelmeyi düşünenler bir an önce gelsin" çağırısında bulundu. Seyahat kısıtlamasına tepki gösteren binlerce kişi de ABD'li başkent Washington D.C., New York, Florida gibi şehirlerde sokağa çıktı. 10 bin kişinin toplandığı Londra'nın yanısıra Paris, Berlin, Stockholm ve Barcelona gibi Avrupa şehirlerinden de ABD'li göstericilere destek geldi. Yargıç Robart'ın cuma günü vize yasağına yönelik aldığı yürütmeyi durdurma kararı Trump ve Beyaz Saray tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.



?"ABD'Yİ MASUM MU SANIYORSUNUZ?"

sanıyorsunuz?" ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon yayınında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında olumlu konuşması ve sunucunun bunun üzerine "Ama o bir katil" yorumunun ardından, "Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?" şeklinde yanıt verdi.