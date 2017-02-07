Amsterdam’dan ayrılık sinyali

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, önümüzdeki ay yapılacak seçimleri aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin kazanması halinde Amsterdam Cumhuriyeti'nin kurulmasının uzak olmadığını söyledi. Demokratlar 66 partisini yeni yıl resepsiyonunda konuşan Ollongren "Geert Wilders Hollanda'yı Hollanda, Amsterdam'ı Amsterdam yapan her şeyin karşısında. Açık toplum, özgürlükler, hoşgörü, sanat ve kültür, AB, insanlık ve medeniyeti yok etmek istiyor. Wilders'in başbakan olması daha önce olmadığı kadar yakın ve Amsterdam cumhuriyetinin ilanı o kadar yakın" dedi.