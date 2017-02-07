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Babaoğlu: Bin dereden çamur getirmeye kararlılar

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 10:26
Babaoğlu: Bin dereden çamur getirmeye kararlılar
Babaoğlu: Bin dereden çamur getirmeye kararlılar

bugünkü yazısında '' cephesindenmiş gibi görünüp un içlerine sinmediği algısına oynayanlara dikkat çekti. İşte yeni nesil manipülasyon ve o 'KARARLILAR'

Sorarsan, eski muhafazakâr, pek İslamcı, hatta bazıları inatçı liberaller.
Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarındanmış...
Öteden beri Başkanlık sistemi hayalini kuruyormuş...
AK Parti projelerine gönülden bağlıymış gibi yapmayı seviyorlar.

Peki ya ?..
Ya sistem değişikliğine ne diyorsunuz?
İşte o zaman bunalmaya, "ama"lara, "ancak"lara başlıyorlar.
Birdenbire sorulsa "" derlermiş ama iyi düşünürlerse "hayır" olurmuş da...

Yok! Kararsız falan değiller.
Tam tersine...
Kararlılar...
Bin dereden çamurlu su getirip ortalığı bulandırmakta kesin kararlılar.

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