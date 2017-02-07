X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Çin'de 64 akıl hastası doktor tarafından kaçırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Çin'de 64 akıl hastası doktor tarafından kaçırıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 10:46 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 10:53
Çin'de 64 akıl hastası doktor tarafından kaçırıldı
Çin'de 64 akıl hastası doktor tarafından kaçırıldı

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde bir psikiyatr, 64 hastasını kaçırdı.

Guiyang kentindeki Guihang 300 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi yetkilileri, psikiyatr Yang Şaoley'in hasta yakınları ve vasilere herhangi bir bilgi vermeden 64 hastasını kaçırdığını açıkladı.

Hastaların kaçırılmasının ardından aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 11 sağlık personelinin iş bıraktığı belirtildi.

Hastane yetkilileri, yaptıkları araştırmada Yang'ın daha iyi sağlık şartları vaadiyle hastaları kaçırdığını, doktor ve hemşirelerin de daha yüksek ücret için iş bıraktığını tespit etti.

Yetkililer, Yang ve söz konusu sağlık personeli hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.