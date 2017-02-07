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Lindsay Lohan: Kuran-ı Kerim benim için...
Giriş Tarihi:
7.2.2017
08:44
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Dünya Haberleri
Lindsay Lohan: Kuran-ı Kerim benim için...
Lindsay Lohan: Kuran-ı Kerim benim için...
Ünlü Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, İslam'la ilişkisi hakkında konuştu.
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