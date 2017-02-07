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Lindsay Lohan: Kuran-ı Kerim benim için...

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 08:44
Lindsay Lohan: Kuran-ı Kerim benim için...
Lindsay Lohan: Kuran-ı Kerim benim için...

Ünlü Hollywood aktrisi Lindsay Lohan, İslam'la ilişkisi hakkında konuştu.