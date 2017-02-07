Rüyada gibiyim

ABD Başkanlık koltuğuna geçen ay oturan Donald Trump, Beyaz Saray’da olmanın rüya gibi olduğunu belirterek, “Sanki gerçek gibi değildi” yorumunda bulundu

ABD'nin 45'inci başkanı olarak 20 Ocak'ta göreve başlayan Donald Trump, Fox News muhabirleriyle yaptığı görüşmede Beyaz Saray'da olmanın "rüya gibi" olduğunu aktardı. Trump'ın, "Yemin töreninden sonra Beyaz Saray'a girdim ve bunun ne muhteşem bir duygu olduğunu hissettim. Sanki gerçek gibi değildi. Hayal gibiydi. Ama tabii bu duyguyu hemen bırakmak gerekiyor çünkü yapılacak çok iş var" dediği aktarıldı.



'SORUMLUSU YARGIÇ OLUR'

Trump ayrıca, İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak niteleyerek, önceki yönetimin Tahran'la imzaladığı anlaşmayı "hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma" diye eleştirdi. Öte yandan Trump, "7 Müslüman ülkeye uyguladığı vize sınırlaması kararnamesini" durduran temyiz mahkemesi yargıcına atfen ABD'ye bir saldırı gerçekleşmesi durumunda, bunun sorumlusunun seyahat yasağı kararnamesini durduran federal mahkeme yargıcı James Robart olacağını söyledi. Trump yönetiminin kararnameyi durduran kararı temyize götürmesi ve yargıcın pazar günü durdurma kararını bozmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Yargıç ülkemizin kapılarını potansiyel teröristlere ve iyiliğimizi istemeyen diğer kişilere açıyor. Kötü insanlar oldukça mutlu" açıklamasını yaptı. Trump, Robart'ı "sözde yargıç" şeklinde tanımlamıştı.